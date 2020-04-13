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13.04.2020 - 09:08 | | AA

Çin'de son 24 saatte 108 yeni corona virüs vakası tespit edildi

Yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'de son 24 saatte 108 yeni corona virüs vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 98'si yurt dışı, 10'u yurt içi kaynaklı 108 yeni covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

Yeni tip corona virüs nedeniyle Hubey eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı açıklamada, 88 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1092 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana yeni tip corona virüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 160'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 341'e yükselirken, virüse yakalanan 77 bin 663 hasta ise iyileşti.

Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis Abdullah amca için ıspanak topladıÇorum’un Kargı ilçesinde yaşayan korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu, eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplaması için polis ekiplerinden yardım istedi. Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis ekipleri ıspanak topladı.
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