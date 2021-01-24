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24.01.2021 - 11:13 | | AA

Çin'de yerin 600 metre altındaki madenciler kurtarıldı

İki hafta önce patlama yaşanan altın madeninde mahsur kalan işçilerden 11'i, yeryüzüne sağ salim çıkarıldı.

Çin'de yerin 600 metre altındaki madenciler kurtarıldı

Çin'in Şandong eyaletinde 14 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından 11 işçinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin basınındaki haberlere göre, 10 Ocak'ta, eyaletin Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ambulans ve itfaiye araçlarının da hazır bekletildiği maden alanında 600’den fazla arama kurtarma personelinin görev yaptığı çalışmalar sonucu 11 işçi kurtarıldı.

Yetkililer, kurtarılan işçilerin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İnşaat halindeki madende mahsur kalan işçilerden biri, 21 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Çin'de 32 bin maden için "denetim" talimatı

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Açıklamada, denetimlerin mart ayına kadar süreceği, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.

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