MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin’de yolcu treni raydan çıktı: 20 yaralı
ABONE OL
30.03.2020 - 11:15 | | İHA

Çin’de yolcu treni raydan çıktı: 20 yaralı

Çin’in Hunan eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çin’de yolcu treni raydan çıktı: 20 yaralı

Çin’in Hunan eyaletindeki Chenzhou kentinde yer alan Yongxing ilçesinde, Jinan-Guangzhou seferini yapan bir yolcu treninin raydan çıktığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 3’ünün durumu ciddi olmak üzere 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Ön soruşturma raporlarına göre, kaza son birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle meydana geldi. Heyelanı fark eden makinistin ani fren yaptığı ancak, trenin 5 vagonunun raydan çıktığı ve trenin bir bölümünde yangın çıktığı belirtildi.

 

Polisi yüzünden yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi!Adana'da ihbar üzerine bir eve giden polislere bıçakla saldıran ve bir polisi yüzünden yaralayan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası ve yurt içi uçuşlar nasıl olacak?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası ve yurt içi uçuşlar nasıl olacak?

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Çukur bu akşam var mı? Neden yayınlanmıyor? Show TV yayın akışı...

Çukur bu akşam var mı? Neden yayınlanmıyor? Show TV yayın akışı...

Sıradaki Haber