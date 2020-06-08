08.06.2020 - 12:45 |
Çin'den ABD'li senatörün 'Çin aşı çalışmalarını sabote etmeye çalışıyor' suçlamasına yanıt
Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying, ABD Senatörü Rick Scott'un Çin'e yönelik ortaya attığı "Batı ülkelerinin aşı çalışmalarını yavaşlatmaya veya sabote etmeye çalışıyor" iddiasına verdiği yanıtta, Scott'un 'Kanıt göstermesi gerektiğini' söyledi.
ABD'li senatör Rick Scott, Çin yönetimini 'Batı ülkelerinin aşı çalışmalarını yavaşlatma veya sabote etmeye çalışmakla' suçlamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise, Pekin'deki günlük basın toplantısında Scott'un söz konusu iddiasını değerlendirdi.
Hua, Scott'un BBC'ye verdiği röportaj sırasında Pekin yönetimine yönelttiği suçlamayla ilgili olarak 'kanıt göstermesi gerektiğini' söyledi.
Cumhuriyetçi senatör Scott ise, konuyla ilgili verdiği röportajda iddiasının kaynağına ilişkin detayları paylaşmayı reddetmişti.
Estetik bağımlısı oldu, 240 bin TL harcadı!ADANA'da gayrimenkul yatırımcısı, 2 çocuk annesi Güllü Köse (36), 9 yılda 240 bin TL harcayarak 22 estetik ameliyat oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle kaş ekme ve ses estetiği operasyonlarını erteleyen Köse, sanatçı Ajda Pekkan'ın çok estetik yaptırdığı iddiaları olduğunu ancak kendisinin daha çok estetik operasyon geçirdiğini söyledi.