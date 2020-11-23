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23.11.2020 - 14:15 |

Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

Pekin yönetimi, ABD’li bir amiralin Tayvan’ı ziyaret etmesine ve Washington’la Taipei arasında askeri ilişkiler geliştirilmesine ilişkin rahatsızlığını dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Tayvan’la askeri ilişki geliştirmesine karşı olunduğu vurgulandı.

Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

Reuters Haber Ajansı, Amerika Ordusu’ndan üst düzey bir amiralin, Tayvan’a önceden ilan edilmemiş bir ziyarette bulunduğunu duyurdu. Her ne kadar gerek ABD, gerekse Tayvan yönetimi, resmi olarak bu şekilde bir ziyaretin yapıldığına dair bir açıklama yapmasalar da Çin yönetimi, ziyarete tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian günlük basin brifinginde yaptığı açıklamada, Çin’in ABD ve Tayvan arasında askeri ilişki gelişmesine kesin bir biçimde karşı olduğunu söyledi. Sözcü “Çin tarafı durumun gelişimine göre gereken yanıtı verecektir” dedi. Sözcü ABD’nin, Çin’in Tayvan konusundaki hassasiyetine önem göstermesi gerektiğini söyledi.

Zhao ayrıca ABD ve Tayvan arasında, ekonomik işbirliği konusunda bir memorandum imzalanmış olmasından ve Tayvanlı ve ABD’li yöneticilerin, bu konuda biraraya gelmelerinden de rahatsızlık duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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