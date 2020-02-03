Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Şi, aralarında Başbakan Li Kıçiang ve ülkenin en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi’nin Başkanı Li Canşu'nun bulunduğu, Çin Komünist Partisi’nin en üst düzey 7 yetkilisinden oluşan Politbüro Daimi Komitesi’ni koronavirüs salgını gündemiyle topladı.

Toplantıda 2019-nCoV salgınıyla mücadele için kurulan ve liderliğini Başbakan Li Kıçiang’ın yürüttüğü "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Devlet Başkanı Şi, salgınla mücadelede daha fazla çaba harcanması ve salgının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.