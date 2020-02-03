03.02.2020 - 15:19 | | AA
Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkede yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı mücadelenin güçlendirilmesi konusunda daha fazla çaba harcanması çağrısında bulundu.
Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Şi, aralarında Başbakan Li Kıçiang ve ülkenin en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi’nin Başkanı Li Canşu'nun bulunduğu, Çin Komünist Partisi’nin en üst düzey 7 yetkilisinden oluşan Politbüro Daimi Komitesi’ni koronavirüs salgını gündemiyle topladı.
Toplantıda 2019-nCoV salgınıyla mücadele için kurulan ve liderliğini Başbakan Li Kıçiang’ın yürüttüğü "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Devlet Başkanı Şi, salgınla mücadelede daha fazla çaba harcanması ve salgının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.