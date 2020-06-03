Çin'den Tunus'a corona yardımı

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'na ulaşan yardımların Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin insani boyutunu, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk düzeyini yansıttığı ifade edildi.

Çin, Libya'ya da yardım gönderirken, Tunus'un komşusuna karşı insani yükümlülükleri çerçevesinde, söz konusu yardımların Çin'in büyükelçiliği ile koordineli halde ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, Çin'e teşekkür edildi.

Resmi verilere göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 49'a ulaşırken, vaka sayısı 1087 olarak açıklandı.

Libya'da 5 ölüm ve 168 vaka olduğu duyurulmuştu.