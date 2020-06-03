Çin'den Tunus'a corona yardımı

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'na ulaşan yardımların Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin insani boyutunu, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk düzeyini yansıttığı ifade edildi.
Çin, Libya'ya da yardım gönderirken, Tunus'un komşusuna karşı insani yükümlülükleri çerçevesinde, söz konusu yardımların Çin'in büyükelçiliği ile koordineli halde ulaştırılacağı belirtildi.
Açıklamada, Çin'e teşekkür edildi.
Resmi verilere göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 49'a ulaşırken, vaka sayısı 1087 olarak açıklandı.
Libya'da 5 ölüm ve 168 vaka olduğu duyurulmuştu.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."