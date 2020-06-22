Çin’den umut veren haber

Bu aşamada aşının sağlıklı insanların bağışıklık sistemindeki etkileri değerlendirilecek. Çin’de bu aşının dışında 5 farklı Kovid-19 aşı adayına ilişkin çalışmalar sürüyor. Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech, 16 Haziran’da “CoronaVac” adını verdiği Kovid-19 aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı. Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.