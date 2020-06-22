MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin’den umut veren haber
ABONE OL
22.06.2020 - 07:00 |

Çin’den umut veren haber

Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesindeki Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Kovid-19 aşı adayının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildiği bildirildi.

Çin’den umut veren haber

Bu aşamada aşının sağlıklı insanların bağışıklık sistemindeki etkileri değerlendirilecek. Çin’de bu aşının dışında 5 farklı Kovid-19 aşı adayına ilişkin çalışmalar sürüyor. Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech, 16 Haziran’da “CoronaVac” adını verdiği Kovid-19 aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı. Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuba Arslan mahkemede böyle isyan etmiş: Ne yapacağımı şaşırdım

Tuba Arslan mahkemede böyle isyan etmiş: Ne yapacağımı şaşırdım

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Mehmetçik tepe tepe ilerliyor

Mehmetçik tepe tepe ilerliyor

Sıradaki Haber