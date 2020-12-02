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02.12.2020 - 14:47 | | AA

Çin'in Ay'a inen uzay aracından haber var!

Çin'in Ay'a iniş yapan uzay aracı Chang'e 5'in, örnek toplama işlemini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin'in Ay'a inen uzay aracından haber var!

Çin Ulusal Uzay İdaresince (CNSA) yapılan açıklamada, Chang'e 5'in Ay'ın yüzeyinden örnek topladığı duyuruldu. CNSA, Chang'e 5'in aya indiği bölgenin görüntüleri paylaşırken uzay aracının örnek toplama görevini yerine getirdiğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Chang'e 5'in uzaya inişinin "Çin'in uzayın barışçıl kullanımında uluslararası toplumla iş birliğinde tarihi bir adım" olduğunu söyledi.

Hua, Çin'in tüm insanlığın yararına çalışma ruhuyla uluslararası iş birliğini, uzayın keşfini ve kullanımını teşvik etmeye devam edeceğini kaydetti. Ay'ın yüzeyinden toplanacak örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere Ay ve güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Chang'e 5'in bu ayın ortalarında Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya'ya getireceği tahmin ediliyor. Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Chang’e 5’in başarılı inişinden dolayı Çin’i tebrik ederken "Ay'da toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesi durumunda uluslararası bilim camiasını ilerletebilecek bu örnekleri incelemekten herkesin faydalanacağını umuyoruz." ifadesini kullandı. Chang'e 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı. 2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

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