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24.07.2020 - 01:38 | | AA

'Çin'in Houston Başkonsolosluğu casusluk merkezi olarak kullanılıyordu'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini söyledi.

'Çin'in Houston Başkonsolosluğu casusluk merkezi olarak kullanılıyordu'

 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini, bu nedenle de burayı kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Pompeo, California'daki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "çökmüş bir totaliter ideolojinin fanatiği" olarak nitelendirdi.

Mike Pompeo, "Çin Komünist Partisi, herhangi bir yabancı düşmandan daha çok Çin halkının samimi fikirlerinden korkuyor. ABD Çin halkıyla iş birliği yapmalı ve onları güçlendirmeli." dedi.

"Pekin yönetiminin eylemleri halklarımızı ve refahımızı tehdit ediyor"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin konusunda ABD ile aynı noktada duran ülkelere yönelik olarak da "Dünyanın özgür milletleri olarak Çin Komünist Partisinin davranışlarına ilişkin daha yaratıcı ve iddialı yollar izlemeliyiz. Pekin yönetiminin eylemleri halklarımızı ve refahımızı tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Çin ile yapılan iş birliğinin diğerlerine benzemediğini söyleyen Pompeo, "Buna en iyi örnek Huawei. Huawei'ye masum bir telekomünikasyon firması gibi davranmayı bıraktık ve artık bu firmaya gerçek adıyla, 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak hitap ediyor ve ona göre davranıyoruz." diye konuştu.

Pompeo, Çin'e karşı daha agresif önlemler almaya başladıklarını belirterek, "Daha bu hafta, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapattık çünkü burası casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi olarak kullanılıyordu." dedi.

ABD, salı günü başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vebin, düzenlediği basın toplantısında, kararın uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu dile getirerek, "Bu adım, Çin ve Amerikan halkları arasında kurulan köprünün yıkılması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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