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15.09.2020 - 09:56 |

Çin'in koronavirüs aşısı Kasım ayında kullanılmaya başlayabilir

Salgının dünyaya yayıldığı yeryüzünün en kalabalık ülkesindeki aşı adaylarından biri, yaz mevsiminden bu yana işçilere uygulanıyor.

Çin'in koronavirüs aşısı Kasım ayında kullanılmaya başlayabilir

Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) bir yetkili, Çin’in geliştirdiği aşının Kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlayabileceğini duyurdu.

Çin, Covid-19 için 4 farklı aşı çalışması yürütüyor, tümü de son aşamasında. Bir tanesi Temmuz ayında ülkedeki işçilere uygulanmaya başladı.

Devlet televizyonuna konuşan CDC’den Guizhen Wu, son aylarda aşılardan birini denemek için kendi üzerinde uyguladığını söyledi. Hiçbir olumsuz yan etkiyle karşılaşmadığını belirten Wu, bunun hangi aşı olduğunu ise söylemedi. Ancak aşının Kasım ya da en geç Aralık ayında toplu olarak Çinlilere uygulanabileceğini söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

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