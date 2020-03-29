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29.03.2020 - 11:29 | | İHA

Çinli şirkete ait geminin kaptanı İstanbul'da corona virüsünden hayatını kaybetti

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmak için demir bölgesinde bekleyen Çinli şirketin işlettiği kuru yük gemisinin kaptanı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeni ile hayatını kaybetti.

Çinli şirkete ait geminin kaptanı İstanbul'da corona virüsünden hayatını kaybetti

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüsü, denizcilik sektörünü de vurmaya başladı. Yükü ile Gine'den yola çıkan Çinli COSCO Shipping Bulker şirketinin işlettiği Hong Kong bayraklı Feng De Hai isimli 2015 yapımı 200 metre boyunda, 33 metre genişliğinde ve 63 bin 356 DWT taşıma kapasitesine sahip gemi, önceki gün İstanbul demir bölgesinde ikmal yapmak amacıyla demirledi. Gemi kaptanının corona virüsü tanısı ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Gemi kaptanının hayatını kaybetmesinin ardından durum Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bildirilerek, gemi karantinaya alındı. Kaptanın cenazesinin ise ailesine gönderilmek üzere bir cenaze nakil şirketine teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan kuru yük gemisinin seyrine izin verildiği ve varış limanı olan Ukrayna'nın Dneprobugsky limanına doğru hareket ettiği bildirildi.

 

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