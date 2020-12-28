Çinli yapımcının ölümünde cinayet şüphesi

Çinli yazar Liu Cixin'in meşhur bilimkurgu kitabı Üç Cisim Problemi'nin dizi uyarlamasının yapılacağı ve dizinin yapımcılarının da Game of Thrones'un dizi sorumluları David Benioff ve D.B.Weiss olacağı açıklanmıştı.

Merak uyandıran yapımın diğer yapımcıları arasında Bernadette Caulfield ve Yoozoo Group'tan Lin Qi'nin yer alacağı da doğrulanmıştı. Ancak Lin Qi'nin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası projenin durmasına neden oldu.

Comicbook.com'un haberine göre Lin Qi, 16 Aralık'ta zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Şangay Polisi, Qi'nin ölümüyle ilişkili olabileceği şüphesiyle Yoozoo Group'un üst düzey yöneticilerinden Xu Yao'yu tutukladı.

Qi'nin şüpheli ölümüne dair başka herhangi bir açıklama yapılmasa da Şangay Kamu Güvenliği Bürosu Xu'nun yakalandığını ve olaya dair soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Qi'nin ölümünün Netflix uyarlamasını ne derecede etkileyeceği henüz net değil ancak yapımın baş yapımcıları arasında yer alan Lin Qi'nin şirketi kitabın haklarını elinde bulunduruyor ve bu da yapımın ertelenebileceğine işaret ediyor.

Dünyanın Geçmişi üçlemesinin ilk kitabı olan Üç Cisim Problemi, insanlığın uzaylı bir medeniyetle ilk kez karşılaşmasını konu alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe