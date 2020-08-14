Çocuk şiddetine karşı uyardı

Jolie makalesinde, salgın nedeniyle okulların kapalı olmasının çocukları evde şiddete açık bir hale getirdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, okullarda öğretmenlerin çocuklara uygulanan şiddeti fark edip bildirdiğini ama uzaktan eğitimle birlikte şiddetin rapor edilmesinde düşüş olduğunu belirtti.



New York’ta temmuz ayında aile içi şiddet vakalarının ikiye katlandığını belirten Angelina Jolie, “Okullar kapalı kalırsa öğretmenlerin tacizi online olarak tespiti için desteğe ihtiyacı olabilir” dedi.



