Çocuklar salgında ‘tehlikeli’ olabilir

BBC’ye açıklama yapan İngiltere’deki Royal College Pediatri ve Çocuk Sağlığı Başkanı Prof Russell Viner, araştırmanın çocukların virüsü başkalarına yayma olasılığının ne kadar olduğu konusundaki çözülmemiş soruya ışık tuttuğunu söyledi. Viner, verilerin özellikle 12 yaşın altındaki çocukların yetişkinlere göre hastalığa yakalanma konusunda daha az duyarlı olduklarını gösterdiğini belirtti. Ancak, çalışmada çok az semptomu olan veya hiç semptomu olmayanlar arasında bile, üç hafta sonra burunlarından alınan örnekte virüsün bulunabildiği ifade edildi.

Bilim insanları, bir çocuğun burnunda virüs bulunmasının, onun yetişkinlerle aynı oranda virüsü bulaştırabildiğinin kesin bir kanıtı olmadığını ancak bulaştırma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. ABD’nin başkenti Washington DC’deki Ulusal Çocuk Hastanesi’nden Dr. Roberta DeBiasi, enfekte çocukların büyük çoğunluğunun “hafif semptomlu veya teşhis edilemeyen” hastalığa sahip olmasına rağmen, virüsün topluluklar arasında yayılmasını sağlamada önemli bir rol oynayabileceği konusunda uyarıda bulundu.