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30.08.2020 - 07:00 |

Çocuklar salgında ‘tehlikeli’ olabilir

Güney Kore’den 91 çocuğa yapılan antikor testlerine dayanan bir araştırma, çocukların burunlarında üç haftaya kadar koronavirüsü taşıyabildiğini ortaya koydu.

Çocuklar salgında ‘tehlikeli’ olabilir

BBC’ye açıklama yapan İngiltere’deki Royal College Pediatri ve Çocuk Sağlığı Başkanı Prof Russell Viner, araştırmanın çocukların virüsü başkalarına yayma olasılığının ne kadar olduğu konusundaki çözülmemiş soruya ışık tuttuğunu söyledi. Viner, verilerin özellikle 12 yaşın altındaki çocukların yetişkinlere göre hastalığa yakalanma konusunda daha az duyarlı olduklarını gösterdiğini belirtti. Ancak, çalışmada çok az semptomu olan veya hiç semptomu olmayanlar arasında bile, üç hafta sonra burunlarından alınan örnekte virüsün bulunabildiği ifade edildi.

Bilim insanları, bir çocuğun burnunda virüs bulunmasının, onun yetişkinlerle aynı oranda virüsü bulaştırabildiğinin kesin bir kanıtı olmadığını ancak bulaştırma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. ABD’nin başkenti Washington DC’deki Ulusal Çocuk Hastanesi’nden Dr. Roberta DeBiasi, enfekte çocukların büyük çoğunluğunun “hafif semptomlu veya teşhis edilemeyen” hastalığa sahip olmasına rağmen, virüsün topluluklar arasında yayılmasını sağlamada önemli bir rol oynayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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