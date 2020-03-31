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31.03.2020 - 07:00 |

Conte’den Avrupa’ya sitem

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya’nın Başbakanı Giuseppe Conte, bu krizden çıkmak için gereken “ekonomik dayanışmayı” henüz göstermeyen Avrupa Birliği’ni (AB) eleştirdi.

Conte’den Avrupa’ya sitem

 

İspanya’nın “El Pais” gazetesine demeç veren Conte, “Sorun krizden çıkmak değil, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek” ifadesini kullandı. Conte, Kovid-19’la bağlantılı en fazla ölümlerin olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin AB’den talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin AB’nin  geleceğini riske attığına dikkati çekti.

“Şu anda Avrupa, tarihi bir maç oynuyor” değerlendirmesinde bulunan Conte, “Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır” dedi. AB’nin alacağı karara göre vatandaşların Birliğe karşı “daha fazla güven” ya da “tam güven kaybı” yaşayacağının altını çizen Conte, “Avrupa’yı kalbinde hisseden herkes, bu davayı desteklemelidir” çağrısında bulundu. Conte, AB’nin bu sağlık krizinden başarıyla çıkmaması halinde “Avrupa’daki aşırı sağ partilerin şimdikinden çok daha fazla güçlenmesi riskinin kaçınılmaz olduğunu” da kaydetti.

Öte yandan Conte dün Papa Françesko ile Vatikan’da bir görüşme gerçekleştirdi. Papa, özellikle huzur evleri, askeri birlikler ve hapishanelerde bulunanlar için özel önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Yardım üzerinden atışma

AB içinde “yardım” tartışmaları sürüyor. Hollanda Maliye Bakanı, İspanya’nın bütçesini nasıl tasarladığına bakılıp, harcamalarında önceliklerini doğru bir şekilde belirleyip belirlemediğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi, aksi halde yardım yapılmaması gerektiğini savundu. Portekiz Başbakanı Antonio Costa ise, bu öneriye sert tepki göstererek, Hollanda’nın İspanya’nın mali yapısına yönelik görüşlerinin “tiksinç” olduğunu belirtti.

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