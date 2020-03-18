MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Corona aşısı için heyecanlandıran gelişme! Açıklama DSÖ'den geldi
ABONE OL
18.03.2020 - 23:53 |

Corona aşısı için heyecanlandıran gelişme! Açıklama DSÖ'den geldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

Corona aşısı için heyecanlandıran gelişme! Açıklama DSÖ'den geldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüse karşı aşı için ilk denemelerin başladığını duyurdu. WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı denemesinin korona virüsün genetik sekansının paylaşılmasından yaklaşık 60 gün sonra başlatıldığını açıkladı. Ghebreyesus’un “inanılmaz bir başarı" olarak nitelendirdiği aşı, virüsün tıbbi şemasının paylaşılmasından yaklaşık iki ay sonra başlatıldı.

WHO’nun "dayanışma davası" adlı büyük bir uluslararası çalışma başlattığını söyleyen Dr. Ghebreyesus, "Farklı yöntemlerle yapılan çok sayıda küçük deneme bize açıklık getirmeyebilir ancak hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var" dedi.

Dr. Ghebreyesus, amaçlarının bir sonraki aşamada hangi tedavilerin etkili olduğunu belirlemek olduğunu söyledi. WHO Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus ayrıca Arjantin, Bahreyn, Kanada, Fransa, İran, Norveç, Güney Afrika, İspanya, İsviçre ve Tayland'ın girişime katılma taleplerini de doğruladı. "Tüm dünyayı dayanışma gösterisinden ilham almaya devam ediyorum" diyen Dr. Ghebreyesus, para bağışında bulunanlardan bahsederek, "Bunlar ve diğer çabalar bana birlikte galip geleceğimiz umudunu veriyor” ifadelerini kullandı.

Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldıHollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öğretmen dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayında ! - Öğretmen 3. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Öğretmen dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayında ! - Öğretmen 3. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber