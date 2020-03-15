15.03.2020 - 15:19 | | AA
Corona Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki kapatÄ±ldÄ±!
KudÃ¼s'teki Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi, yeni tipÂcorona virÃ¼sÃ¼n (Kovid-19) yayÄ±lmasÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, Harem-i Åžerif iÃ§indekiÂ mescitlerin kapatÄ±lmasÄ± ve namazlarÄ±n Aksa'nÄ±n avlusunda kÄ±lÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde kararÂ aldÄ±.
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresine baÄŸlÄ± Mescid-i Aksa VakfÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ÅžeyhÂ Ã–mer el-Kisvani, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresinin,Âcorona virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda, Mescid-i AksaÂ KÃ¼lliyesi'nde yer alan, Kubbet'us Sahra ve KÄ±ble mescidinin de aralarÄ±ndaÂ bulunduÄŸu mescitlerin kapatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi'nin tÃ¼m kapÄ±larÄ±nÄ±n cemaate aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ±Â ifade eden Kisvani, namazlarÄ±n Aksa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k avlusunda kÄ±lÄ±nmasÄ±na kararÂ verildiÄŸini aktardÄ±.
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Fark etmediÄŸi cam kapÄ±yÄ± kÄ±rarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ADIYAMAN'da, berberde tÄ±raÅŸ olduktan sonra cam kapÄ±ya yönelen kiÅŸi, fark etmediÄŸi kapÄ±yÄ± kÄ±rarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. Bu anlar, iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±rken, hafif yaralanan müÅŸterinin yüzünde sÄ±yrÄ±klar oluÅŸtu.