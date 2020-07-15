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15.07.2020 - 09:57 | | AA

Corona nedeniyle son 24 saatte Brezilya, Meksika ve Hindistan'da çok sayıda ölüm!

Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1300, Meksika'da 836, Hindistan'da 582 kişi yaşamını yitirdi.

Corona nedeniyle son 24 saatte Brezilya, Meksika ve Hindistan'da çok sayıda ölüm!

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1300 kişinin yaşamını  yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı  74 bin 133’e, vaka sayısı da 41  bin 857 artarak 1 milyon 926 bin 824’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti,  386 bin 607 vaka ve 18 bin 324 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok  etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke  Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 209 bin 208 olarak kayda  geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez  üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro,  Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den  sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin  tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar  gösterdiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI 36 BİN 327'YE YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte  Kovid-19 kaynaklı can kaybı 836 artarak 36 bin 327'ye ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 685 artışla 304 bin 435'e  çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 193 bin 976 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk  kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta  virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

HİNDİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 24 BİN 309'A ULAŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte 582 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin  309'a yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 429 artarak 936 bin 181'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 592 bin 31 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,  Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

 

El dokuması halılar "tarihi" diye satılıyor!Antalya Kaleiçi'ndeki bazı halı dükkanlarında, el ve makine dokuması halıların, halı tarlalarında güneş ve kimyasallarla renklerinin soldurulduğu ve 'tarihi halı' olarak tanıtılıp, turistlere pazarladığı iddia edildi. Kaleiçi’nde halı tamiri yapan Mustafa Canlı, bu kişilerin sektöre zarar verdiğini belirterek, ''Kanserojen ilaçlarla halıların rengini soldurup 'eski halı' diye, makine halılarını da 'ipek halı' diye satıyorlar. Hem sağlık için hem de kültürümüz açısından kötü bir durum'' dedi.
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