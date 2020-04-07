07.04.2020 - 12:07 | | İHA
Corona önlemleri kapsamında yaklaşık 3 bin mahkum serbest bırakıldı
Sri Lanka hükümeti, corona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 3 bin mahkumu serbest bıraktı.
Corona virüs vaka sayısının 180 olduğu ve 6 kişinin de corona nedeniyle hayatını kaybettiği Sri Lanka’da hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri arttırdı. Hükümet, aldığı kararla dün yaklaşık 3 bin mahkumu serbest bıraktı. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında 2 bin 961 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.
Sri Lanka Devlet Başkanı President Gotabaya Rajapaksa, geçtiğimiz ay oluşturulan komiteye mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin tavsiye kararı göndermişti.
Ülkede, 26 bin mahkumun bulunduğu ifade edilirken, cezaevlerinin toplam kapasitesinin 10 binden az olduğu aktarıldı.
Trakya’da karantinaya alınan ilk köyKırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da corona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin korona virüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.