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05.05.2020 - 22:00 | | AA

Corona virüs bitkisel ilacını isteyen ülkeler artıyor

Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Corona virüs bitkisel ilacını isteyen ülkeler artıyor

 

Nigeractu'nun haberine göre, Madagaskar dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'e talebi üzerine hibe olarak Covid Organics ilacından gönderdi.

Nijer Kamu Sağlığı Bakanlığı Direktörü Anar Zakara İsmaril, gönderilen ilaçların 900 kişinin tedavisi için yeterli olacağını belirtti.

Aktif 184 Kovid-19 vakası bulunan ülkede virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken, 534 kişi sağlığına kavuştu.

Corona virüs bitkisel ilacını isteyen ülkeler artıyor

Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Komorlar Birliği'nden sonra Nijer ile söz konusu ilaçtan talep eden ülke sayısı 7'ye çıkmış oldu.

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İlaç sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, son olarak artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine bu hafta başlayacaklarını duyurmuştu.

Corona virüs bitkisel ilacını isteyen ülkeler artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

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