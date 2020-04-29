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29.04.2020 - 18:16 | | AA

Corona virüs bombası! Kanalizasyon sisteminde bulundu

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki kanalizasyon sisteminde, yeni tip corona virüs (covid-19) genetik materyaline rastlandı.

Corona virüs bombası! Kanalizasyon sisteminde bulundu

 

Bölge basınında çıkan habere göre, Latin Amerika'nın önde gelen tıbbi araştırma merkezlerinden Brezilya Sağlık Bakanlığına bağlı Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz) tarafından yapılan araştırmada, Rio de Janeiro'nun kanalizasyon sisteminin bazı noktalarından alınan örneklerde Kovid-19 virüsünün genetik materyali tespit edildi.

Araştırmanın yapılması için ilk örnekler, Rio de Janeiro eyaletinin Niteroi şehrindeki kanalizasyon arıtma istasyonları, hastane ve gece kondu bölgesinin yakınındaki kanalizasyonlardan toplandı.

Nisan ayının ortalarında başlayan araştırma neticesinde, alınan 12 örneğin 5'inde Kovid-19 genetik materyaline rastlandı.

Araştırmanın önemine dikkati çeken uzmanlar, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesine ve sağlık sistemi tarafından belirlenmemiş Kovid-19 vakalarının teşhis edilmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

Öte yandan, uzmanlar, virüsün atık su yoluyla bulaşıp bulaşmadığının henüz kanıtlanmadığını ve solunum virüsü olan Kovid-19'un belirli çevresel koşullara karşı savunmasız olduğunu düşünüyor.

Latin Amerika'da Kovid-19'dan en çok etkilenen Brezilya'da, 5 bin 17 kişinin hayatına mal olan virüs, şu ana kadar 71 bin 886 kişide görüldü.

Fatih'te filyasyon ekibine saldırı! Yol verme tartışması kavgaya dönüştüCorona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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