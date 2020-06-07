Corona virüs Brezilya ve Meksika'yı kavuruyor

Salgının yeni merkez üssü Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da corona virüs hızla yayılıyor.

Son 24 saatte 27 bin 75 test daha pozitif sonuç verdi, ülkedeki vakalar 672 bin 846'ya ulaştı.

Latin Amerika ülkesinde aynı süreçte 904 hasta yaşamını yitirdi ve Covid-19 kurbanlarının sayısı 35 bin 930 oldu.

Brezilya, ABD'den sonra en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke. Ölü sayısında ise ABD ve İngiltere'den sonra üçüncü.

Bir başka Latin Amerika ülkesi Meksika'da ise, ölümler son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Pozitif çıkan testlerin sayısı ise 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.

Meksika'da hafta içinde bir günde 1092 ölüm kayıtlara geçmişti.