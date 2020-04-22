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22.04.2020 - 11:36 | | İHA

Corona virüs hastasıyla temas eden Başbakan Han’a virüs testi yapıldı

Geçtiğimiz hafta corona virüs testi pozitif çıkan Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi ile buluşan Pakistan Başbakanı Imran Han’a Covid-19 testi yapıldı.

Corona virüs hastasıyla temas eden Başbakan Han’a virüs testi yapıldı

Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi’ye yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, 15 Nisan’da Edhi ile bi raraya gelen Pakistan Başbakanı Imran Han’a Covid-19 testi yapıldı. Faysal Edi evinde karantinaya alınırken, Han’ın testlerinin sonucu bekleniyor. Edhi ve Han’ın görüşmede eldiven ve koruyucu maske takmaması, virüsün Edhi'den Han'a bulaşma riskini daha da güçlendirdi.

Başbakanlıkta Han ile buluşan Edhi, vakfın topladığı 10 milyon Pakistan rupisini Covid-19 ile mücadelede yardım fonuna bağışlamıştı.

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