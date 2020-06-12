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12.06.2020 - 11:05 |

Corona virüs Hindistan'ı sarsıyor! Bir günde yaklaşık 11 bin vaka

Yerüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde corona virüse yakalananların sayısı 300 bine yaklaştı, can kaybı ise 8 bin 500.

Corona virüs Hindistan'ı sarsıyor! Bir günde yaklaşık 11 bin vaka

Hindistan'da son 24 saatte 10 bin 956 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu bildirdi.

Times of India internet sitesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 bin 956 kişinin virüse yakalandığını belirtti.

Bakanlık ayrıca son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni vaka ve ölümlerle ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 297 bin 535'ye, can kaybı sayısı ise 8 bin 498'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 7,5 milyonu aşarken, 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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