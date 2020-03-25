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25.03.2020 - 14:34 | | milliyet.com.tr

Corona virüs kaptı, 'Lütfen aptal olmayın' diye uyardı

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan hasta, "Bunun herhangi bir düşmanımın başına gelmesini bile istemezdim. Eşime ve çocuğuma veda etmek için bir video kaydettim çünkü bir noktada acı ve korku yüzünden neredeyse hayatımdan vazgeçiyordum" dedi.

Corona virüs kaptı, 'Lütfen aptal olmayın' diye uyardı

İngiltere’de corona virüse (Covid-19) yakalanan Matt Dockray (39), yoğun bakımdan 'virüsü ciddiye almayan' insanlara seslendi.

Buckinghamshire bölgesindeki Marlow kasabında yaşayan ve corona virüs teşhisi konulan Matt Dockray, 'virüsü yeterince ciddiye almayan' ve sokağa çıkarak sosyal etkileşimlerini sürdüren insanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dockray, "Lütfen, lütfen aptal olmayın" ifadelerini kullandı.

Dockray yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İyiye gitmiyorum, daha da kötüleşmiyorum. Bu bana ‘yenilmez’ olduğunu düşünen her birinize seslenme fırsatı veriyor. Sadece öksürük ve hafif semptomlar yaşayabileceğini düşünen veya iyi olduklarını düşünen herkes için; lütfen, lütfen aptal olmayın. Bunun herhangi bir düşmanımın başına gelmesini bile istemezdim."

Dockray, yaşadığı korku ve acı sebebiyle çocuğuna ve eşine veda videosu kaydettiğini ifade ederek, "Eşime ve çocuğuma veda etmek için bir video kaydettim çünkü bir noktada acı ve korku yüzünden neredeyse hayatımdan vazgeçiyordum" dedi ve her nefeste savaşmaya devam edeceğini belirtti.

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