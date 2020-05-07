MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Corona virüs laboratuvardan mı çıktı? ABD'den çelişkili cevap!
ABONE OL
07.05.2020 - 01:42 | | AA

Corona virüs laboratuvardan mı çıktı? ABD'den çelişkili cevap!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetiminin yeni tip corona virüs salgınına ilişkin bulguları ilk etapta sakladığına dair söylemini yinelerken virüsün çıkışıyla ilgili Trump hükümetindeki yetkililerin çelişkili açıklamalarının hepsinin doğru olabileceğini söyledi.

Corona virüs laboratuvardan mı çıktı? ABD'den çelişkili cevap!

Gazetecilerin Kovid-19 salgınına yönelik sorularını yanıtlayan Pompeo, söz konusu virüsün ölümcüllük derecesini bilmesine rağmen diğer ülkeleri uyarmayan Çin'in, hayatını kaybeden yüz binlerce insanın sorumlusu olduğunu savundu.

Pompeo, "Çin, dünyayı küresel ekonomik bir çöküntüye girmekten kurtarabilirdi. Bunu yapabilme seçenekleri vardı ancak Wuhan'daki salgını saklamayı tercih ettiler. Hala insanları güvende tutabilmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri paylaşmayı reddediyorlar." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Başkan Donald Trump hükümetindeki yetkililerin, virüsün nereden ve nasıl çıktığına dair çelişkili ifadeler kullanmasına ilişkin sorulara tepki gösteren Pompeo, ardından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

Yapılan çelişkili açıklamaların hepsinin doğru olabileceğini ileri süren Pompeo, "Tam olarak net değil ve virüsün laboratuvardan çıktığına dair birçok delil mevcut. Her iki açıklama da doğru olabilir. Ben ve yönetimdeki yetkililer her ikisini de söyledik. Hepsi doğru." dedi.

 

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar CNN TÜRK'teYerli solunum cihazı üretim sürecini ve Türkiye'de yeni nesil teknolojilerin kullanımını Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge'de anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak'ta korkutan yangın! İtfaiye ekipleri oraya koştu

Zonguldak'ta korkutan yangın! İtfaiye ekipleri oraya koştu

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Yavru karaca ilçe merkezine indi!

Yavru karaca ilçe merkezine indi!

Sıradaki Haber