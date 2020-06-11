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11.06.2020 - 14:05 | | AA

Corona virüs nedeniyle Hindistan'da ölenlerin sayısı 8 bini geçti!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Hindistan'da 8 bini aşarken, Endonezya'da 2 bine ulaştı.

Corona virüs nedeniyle Hindistan'da ölenlerin sayısı 8 bini geçti!

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 9 bin 996 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 286 bin 579'a yükseldi.

Son bir günde Covid-19 dolayısıyla 357 kişi yaşamını yitirirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 102 oldu.

Ülkede yeni tip corona virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 141 bin 29'a çıktı.

Hindistan’da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve restoran, alışveriş merkezi ve ibadethanelerin yeniden açılmasıyla vaka sayılarında gözle görülür artış yaşanıyor.

ENDONEZYA'DA COVİD-19’DAN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİNE ULAŞTI

Endonezya’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 2 bine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte Covid-19 vaka sayısının 979 artarak 35 bin 295’e çıktığını açıkladı.

Yurianto, iyileşenlerin sayısının ise 507 yükselerek 12 bin 636’ya ulaştığını aktardı.

Öte yandan Devlet Başkan Yardımcısı Ma’ruf Amin, vakaların olmadığı yeşil kategorideki bölgelerde yüz yüze eğitimin gelecek ay başlayabileceğini belirtti.

Kısıtlamaların geçen hafta gevşetilmeye başlandığı Endonezya’da, tedbirlerin kademeli olarak ağustosa kadar kaldırılması hedefleniyor.

 

 

Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
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