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08.06.2020 - 09:10 | | AA

Corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi öldü!

Gelen son dakika haberine göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi hayatını kaybetti.

Corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi öldü!

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 1382 artarak 37 bin 312'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 188 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 artarak 13 bin 699'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 484 artışla 117 bin 103'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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