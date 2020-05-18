MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Corona virüs onlara da bulaştı!
ABONE OL
18.05.2020 - 14:50 |

Corona virüs onlara da bulaştı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını, Amazon Ormanları’ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. Waorani kabilesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Corona virüs onlara da bulaştı!

Ekvador Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ekvador’da Amazon Ormanları’nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında corona virüs tespit edildiği belirtildi. Genç kadının başkent Kito’daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gíneco Kadın Doğum Hastanesi’ne kaldırıldığı duyuruldu. Öte yandan, genç kadında virüs tespit edilmesinin ardından kabiledeki 40 kişide daha ve bunların 6’sında semptomların görüldüğü kaydedildi.

EKVADOR’DA SON DURUM

Ekvador’da son verilere göre crona virüs nedeniyle 2 bin 736 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplam vaka sayısının 33 bin 182 olduğu açıklandı.

Bursa'daki kumar operasyonunda ilginç anlar... Perdenin arkasına saklandı! Bursa’da, polis ekipleri, son bir haftada 7 iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan kişilere ve işletmecilere ceza uyguladı. Bir kişi ise perdenin arkasına saklanmasına rağmen polise yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HDP önündeki eylemde 259'uncu gün

HDP önündeki eylemde 259'uncu gün

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu

Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu

Sıradaki Haber