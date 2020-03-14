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14.03.2020 - 15:09 | | AA

Corona virüs önlemleri: Gece sokağa çıkma yasağı!

Filipinler'in başkenti Manila'da yaşayanlar, akşam saat 8 ile sabah 5 arasında evlerinden dışarı çıkamayacak.

Corona virüs önlemleri: Gece sokağa çıkma yasağı!

Filipinler'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde başkent Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanacak.

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, düzenlediği basın toplantısında, Manila'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, vatandaşlara işe gitmek veya acil ihtiyaçlarını gidermek için gündüzleri dışarı çıkmalarının tavsiye edildiğini bildirdi.

İtalya'da önlemlerin erken alınmaması nedeniyle ölü ve vaka sayısının bu denli artış gösterdiğine işaret eden Ano, sokağa çıkma yasağıyla gereksiz seyahatler, partiler, aile toplantıları ve konserler gibi toplulukların katılacağı etkinliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Filipinler'de virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 98 vaka tespit edildi.

Corona virüs salgınında yeni akım! Balkonlardan yayılıyorKorona virüs sebebiyle karantina altında bulunan İtalya'da evlerinden çıkamayan halk balkon ve pencerelerde şarkı söylüyor.
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