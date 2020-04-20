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20.04.2020 - 18:18 | | AA

Corona virüs önlemleri gevşetilmişti... Flaş açıklama geldi: İçinde bulunduğumuz durum aldatıcı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede dikkatli olmayı sürdürmek gerektiğini söyledi.

Corona virüs önlemleri gevşetilmişti... Flaş açıklama geldi: İçinde bulunduğumuz durum aldatıcı

Merkel, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede kimsenin kendini tek bir an bile güvende hissetmemesini istedi.

"Dikkatli ve tetikte olmaya devam etmeliyiz." diyen Merkel, tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin tartışmalara da değindi.

Merkel, "Şu an içinde bulunduğumuz durum aldatıcı. Bugün mağazaları açmamızın sonucunu 14 gün sonra görebileceğiz. Durumu zorlaştıran da bu." şeklinde konuştu.

Vaka sayısında ciddi artış olması durumunda önlemlerin yeniden artırılması gerekeceği uyarısında bulunan Merkel, başka ülkelerdeki dramatik durumu Almanya'da yaşamak istemediğinin altını çizdi.

Merkel, eyalet başbakanlarına, tedbirleri çok fazla gevşetmemeleri çağrısında bulunarak "Çok hızlı ilerlemek hata olabilir. Endişem bu. Dengeli bir şekilde gittiğimiz bu başarılı yolu riske atmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe ve ikiden fazla kişinin bir arada bulunmaması uygulamasının hala geçerli olduğunu anımsatan Merkel, bu hususlara sürekli dikkat edilmesini istedi.

Avrupa Birliği içinde salgından çok fazla etkilenen İtalya ve İspanya'ya yardım edip etmeyecekleri sorusuna Merkel, prensip olarak Almanya'nın Birlik içinde dayanışma göstereceği yanıtını verdi.

 

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