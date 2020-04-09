Corona virüs paniği! Testler pozitif çıkınca denize atladılar

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da bir feribotun bazı çalışanlarında corona virüs tespit edilmesiyle eşine az rastlanır sahneler yaşandı.

Yetkililerin Maumere limanına yanaşmasına izin vermediği 225 yolculu feribotta, durum yolculara anonsla bildirildi.

Anonsu duyan yolculardan bazıları ise paniğe kapılarak denize atladı. Can yelekleriyle kıyıya doğru yüzmeye çalışan yolcular sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Endonezyalı yetkililer, karantinaya alınan feribottaki herkesi corona virüs testinden geçirdi.