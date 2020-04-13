'Corona virüs partisi' mahalleyi karıştırdı!

Onlarca polis ve sağlık çalışanlarının kentte bir hastaya müdahale ettiği anlarını gören kent sakinleri "corona virüs partisi yapılıyor" söylentisini yayması ise bölgede krize neden oldu. Onlarca polisin geldiği adreste, karantinaya rağmen bir grup kişinin içkili parti yaptığı iddia edildi. Kentte paniğe neden olan asılsız söylentiler üzerine açıklamalarda bulunan polis "parti yapılıyor" iddialarını yalanladı. Sağlık görevlileri ise adreste bulunan bir kişinin rahatsızlandığını, gerekli müdahalenin yapıldığını ve bunun için adreste olduklarını açıkladı.