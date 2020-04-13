13.04.2020 - 14:00 | | DHA
'Corona virüs partisi' mahalleyi karıştırdı!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında ölüm oranlarının arttığı İngiltere’nin Stockton-on-Tees kentinde bir hastaya müccadele etmek için bulunan polis ve sağlık çalışanları paniğe neden oldu.
Onlarca polis ve sağlık çalışanlarının kentte bir hastaya müdahale ettiği anlarını gören kent sakinleri "corona virüs partisi yapılıyor" söylentisini yayması ise bölgede krize neden oldu. Onlarca polisin geldiği adreste, karantinaya rağmen bir grup kişinin içkili parti yaptığı iddia edildi. Kentte paniğe neden olan asılsız söylentiler üzerine açıklamalarda bulunan polis "parti yapılıyor" iddialarını yalanladı. Sağlık görevlileri ise adreste bulunan bir kişinin rahatsızlandığını, gerekli müdahalenin yapıldığını ve bunun için adreste olduklarını açıkladı.
Yeniden sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı...Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi. Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek. Ona göre de başka önlemler elbette ki düşünülecektir" dedi.