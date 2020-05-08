Corona virüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 77 bin 902'ye yükselirken, vaka sayısı 1,3 milyonu aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı da 220 bin 931'e ulaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinden bir kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu açıklanırken, Pence'in ofisindeki vaka sayısı da ikiye yükseldi.

İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241'e, vaka sayısı da 211 bin 364'e çıktı. Hayatını kaybedenler arasında 6 haftalık bir bebeğin de olduğu açıklandı.

İtalya'da can kaybı 30 bin 201'e yükselirken, toplam vaka sayısı 217 bin 185, iyileşen sayısı 99 bin 23 oldu.

İspanya'da ilk kez bir kediye Kovid-19 bulaştı

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 299'a, virüs bulaşanların sayısı da 222 bin 857'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 131 bin 148 olarak açıklandı.

Kovid-19, İspanya'da ilk kez bir kedide görüldü. Ayrıca 1. ve 2. liglerdeki toplam 5 takımda forma giyen 5 futbolcuda virüs tespit edildi.

Fransa'da ise can kaybı 26 bin 230'a çıkarken, vaka sayısı 210 bin 86, iyileşen sayısı 55 bin 782 oldu.

Can kayıpları ayrıca Brezilya'da 9 bin 600, Belçika'da 8 bin 521, Almanya'da 7 bin 392, İran'da 6 bin 541, Hollanda'da 5 bin 359, Kanada'da 4 bin 473, İsveç'te 3 bin 175, Meksika'da 2 bin 961, Hindistan'da 1980, İsviçre'de 1810, Rusya'da ise 1723 oldu.

Futbol takımlarına 5 oyuncu değişikliği hakkı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıl sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

Facebook ve Google, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanlarının yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini bildirdi.

Kuveyt'teki sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Güney Afrika'da alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 bin mahkumun tahliye edileceği bildirildi.

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 2 aydır ara verilen yüz yüze eğitim, 28 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacak.

Libya'daki kısmi sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı.

Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz'un, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.