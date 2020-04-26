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26.04.2020 - 17:27 | | DHA

Corona virüs tedbirleri denetiminde görevli köpeğe kimlik kartı verildi

Filipinler’in başkenti Manila’da belediye, polis güçleriyle birlikte devriye gezen Chi Chi adındaki köpeğe kimlik kartı verdiklerini açıkladı. Chi Chi, her gün koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis güçleriyle birlikte görev yapıyor.

Corona virüs tedbirleri denetiminde görevli köpeğe kimlik kartı verildi

Manila Belediyesi, her gün ön saflarda hizmet veren ve salgın tedbirlerini denetleyen polis güçleriyle birlikte devriyeye çıkan Chi Chi adındaki köpeğe, kimlik kartı verdiklerini açıkladı. Polislerin sevgilisi haline gelen Chi Chi, yorulmadan her gün Manila belediyesine bağlı küçük bir yerleşim yerinin etrafında polislerle devriye geziyor. Belediye yetkilileri ise, köyde çok sevilen Chi Chi’ye hizmetlerinden dolayı “ön saflarda hizmetli” kimlik kartı verildiğini açıkladı.

En acı kare! Aynı aileden 4 kişi yan yana...Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41) cenazeleri, yaşadıkları kırsal Eldelek Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
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