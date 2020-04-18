Corona virüse çare olabileceği düşünülen ilaç, hasta edilen maymunları iyileştirdi

Amerikalı bilim insanları, corona virüs tedavisi için adı geçen deneysel ilaçlardan Remdesivir'in maymunlar üzerinde yapılan testlerde başarı gösterdiğini duyurdu.

Antiviral ilacı test etmeye devam eden ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Cuma yaptığı açıklamada, başlangıç seviyesindeki araştırmanın henüz diğer bilim insanları tarafından incelenmediğini belirtti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Covid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2'yi 12 makak türü maymuna bilinçli olarak bulaştıran bilim insanları, bunların yarısına ilaç verirken diğerlerine vermedi.

Hastalık bulaştırıldıktan 12 saat sonra, virüs hayvanların ciğerlerinde tam etki göstermeden, 6 maymuna damardan ilk doz ilaç verildi. Remdesivir almalarından 12 saat sonra, maymunların daha iyi olduğu gözlemlendi.

İlaç verilen grupta sadece bir hayvan hafif solunum güçlüğü çekerken, ilaç verilmeyen maymunların hızlı ve zor nefes aldıkları görüldü. Remdesivir verilen maymunların daha az hasar gören ciğerlerinde, virüse de daha az miktarda rastlandı.

ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından üretilen Remdesivir, Covid-19’a çare olması beklenen ilk ilaçlardan. İlaç hakkında yapılan testler de bu umutla birlikte ilerledi.

Sağlık haberleri sitesi Stat’ın Perşembe yayımladığı habere göre, ABD Chicago’daki bir hastanede ilaç verilen Covid-19 hastalarının kendilerini daha iyi hissettikleri gözlemlendi. Ancak ilacın yaygın kullanımı için daha çok test gerekiyor.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, Cumartesi itibarıyla dünyada teyitli koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 250 bini geçerken, yaklaşık 155 bin insan virüs yüzünden yaşamını yitirdi.