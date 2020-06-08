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08.06.2020 - 14:25 |

Corona virüse yakalanan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iyileştiğini açıkladı!

Ailesiyle birlikte corona virüse yakalandığı açıklanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iyileştiklerini söyledi.

Corona virüse yakalanan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iyileştiğini açıkladı!

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Paşinyan, ailesiyle birlikte yeni tip corona virüs (Covid-19) atlattıklarını duyurdu.

Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ailemizin tekrarlanan sonuçlarını daha yeni aldık. Sonuçları negatif" diye yazdı ve tamamen işe döndüğünü de ekledi.

Güney Kafkasya bölgesinde virüsten en çok etkilenen Ermenistan'da şimdiye kadar 13 bin 325 vaka tespit edildi ve 211 kişin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

 

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