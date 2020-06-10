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10.06.2020 - 11:28 | | AA

Corona virüse yakalandığını söyleyince kovuldu

Nikaragualı beyzbol menajeri Cardoze Sr, takım koçuyla birlikte hastanede yattıklarını açıklayınca işini kaybetti.

Corona virüse yakalandığını söyleyince kovuldu

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'da beyzbol menajerliği yapan Norman Cardoze Sr, San Fernando Beasts'i yönetiyordu.

Cardoze Sr, Associated Press ajansına oğlunun, kendisinin ve takım koçu Carlos Aranda’nın mayısta Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldıklarını söyledi. Hastanede solunum cihazına bağlanan Aranda, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Bu açıklamadan günler sonra menajer görevden alındı. Cardoze Sr, Nueva Radio Ya isimli radyo kanalına kulüp tarafından aranıp kovulduğunun kendisine bildirildiğini belirtti.

Cardoze Sr.'nin eşi Fatima Ruiz, eşinin herhangi bir sebep gösterilmeden kovulduğunu fakat virüse yakalanmalarıyla ilgili konuştuğu için böyle bir adımın atıldığından şüphelendiklerini söyledi.

Ruiz, eşinin hasta olduğunu ve bu durumun onu daha fazla sarstığını ifade etti.

Kamuya açık konuşmaya ceza

Öte yandan ülkede salgınla ilgili halka açık bir şekilde konuşan doktorların da görevlerine son veriliyor.

Nikaragua Tabipler Birliği Direktörü Roger Pasquier, dün yaptığı açıklamada, devlet hastanelerinde çalışan 11 doktorun, kişisel koruyucu ekipman talebinin ifade edildiği bir mektuba imza attıkları için görevlerine son verildiğini söylemişti.

Sağlık Bakanlığı ise işten çıkarılmalarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Hükümet, ülkede Covid-19 vaka sayısının 1464 olduğunu, salgın nedeniyle 55 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Sivil Gözlemevine göre ise ülkede vaka sayısı 5 binin, hayatını kaybedenler ise 1114’ün üzerinde.

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