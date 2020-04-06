Corona virüslü hasta 2 ay sonra iyileşti

Corona virüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde Şubat ayının başlarında hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki corona virüslü hasta Hu, bağlı olduğu solunum destek cihazlarından ayrıldı. Hastanın tedaviye cevap verdiği duyuruldu.
Çin medyası, Wuhan kentinde Şubat ayının başlarında koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan hastanın, 2 ay sonra iyileştiğini duyurdu. Corona virüs semptomlarını göstermesinin ardından hastaneye kaldırılan Hu, solunum destek cihazına bağlandı. Hastalığı yenen Hu, 2 ay sonra solunum destek cihazlarından kurtuldu.
Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.