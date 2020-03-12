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12.03.2020 - 18:24 | | AA

Corona virüste son dakika haberleri... Çekya'da OHAL ilan edildi

Dünyadan son dakika corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Çekya Başbakanı Adrej Babis, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için gereken ek tedbirleri hayata geçirebilmek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı aldıklarını açıkladı. İşte corona virüste son gelişmeler...

Corona virüste son dakika haberleri... Çekya'da OHAL ilan edildi

Dünyada corona virüs gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çekya virüsün yayılmasını önlemek için OHAL ilan edildiğini açıkladı. İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler...

18.58: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı. 

18.54: Ukrayna'da futbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

18.57: Fransa’nın köklü üniversitelerinden Sorbonne Üniversitesi’nin Tolbiac Kampüsü korona virüs endişesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

18.22: Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi. 


Babis, basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00 itibarıyla OHAL’in yürürlüğe gireceğini belirterek, alınan yeni önlemleri duyurdu.

Avusturya ve Almanya sınırlarında cuma akşamından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade eden Babis, yeni sınırlamalarla ülkeye giriş ve çıkışların yalnız 11 sınır kapısından gerçekleştirileceğini söyledi.

Babis, yüksek risk bulunan ülkelerden Çekya'ya girişlerin yasaklanacağını, aynı şekilde Çekya vatandaşlarının da bu ülkelere gidişine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Avusturya ve Almanya'dan girişler yasaklanıyor

Almanya ve Avusturya'dan Çekya'ya yabancıların girişine izin verilmeyeceğini aktaran Babis, bir sonraki duyuruya kadar bütün vize işlemlerinin askıya alındığını, yurt dışında bulunan Çeklerin ülkeye giriş yapabileceğini ve girenlerin iki hafta karantinaya alınacağını bildirdi.

Yeni önlemler kapsamında, cuma günü itibarıyla bar ve restoranlar saat 20.00'den 06.00’ya kadar kapalı tutulacak. Spor salonları, yüzme havuzları ve bazı spor tesisleri, kulüpler, galeriler ve kütüphanelerin yanı sıra alışveriş merkezlerindeki restoranlar da kapanacak.

Ayrıca ülkede karantinaya alınan kişilerin kurallara uyup uymadıları polis tarafından denetlenecek.

 

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