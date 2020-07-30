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30.07.2020 - 04:58 | | AA

Corona virüsten en çok etkilenen 2. ülke! Sınırlarını kısmen açtı

Yeni tip corona virüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da hükümet, yabancıların yalnızca hava yoluyla ülkeye girişine izin verdi.

Corona virüsten en çok etkilenen 2. ülke! Sınırlarını kısmen açtı

Brezilya basınının resmi gazeteye dayandırdığı habere göre, hükümet, martın sonundan bu yana Kovid-19 önlemleri kapsamında yabancı girişine kapalı tutulan sınırları kısmen açma kararı aldı.

Yabancıların yalnızca hava yoluyla ülkeye girişine izin verilecek, kara deniz ve nehir sınırlarının ağustos sonuna kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Yabancılara, ülkede en fazla 90 gün kalma izni verilirken ülkeye giriş yapmadan önce, Brezilya'da kalış süreleri boyunca geçerli sağlık sigortası edinme zorunluluğu getirildi.

Hava sınırının açılması kararından Mato Grosso do Sul, Paraiba, Rondonia, Rio Grande do Sul ve Tocantins eyaletleri muaf tutuldu. Ağustos ayının sonuna kadar bu eyaletlerdeki hava alanları uluslararası uçuşlara kapalı kalacak.

ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke Brezilya'da bugüne kadar 2 milyon 552 bin 265 kişide görülen virüs nedeniyle 90 bin 134 kişi hayatını kaybetti.

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