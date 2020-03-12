Corona virüsü bunu da yaptırdı: Uçakla gökyüzüne 'ellerini yıka' yazdılar!

Dünya çapında yayılan corona virüsü salgınına karşı henüz bir aşı bulunamasa da, bilim insanları hijyen önlemlerinin önemini vurguluyor. Söz konusu hijyen önlemleri arasında ise el yıkamak büyük öneme sahip.

Sputnik'in aktardığına göre Avustralya'nın başkenti Sydney'de ise uçakla gökyüzüne 'Ellerini yıka' yazıldı. Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Avustralya'da bugün itibariyle 126 doğrulanmış koronavirüs vakası bulunuyor.