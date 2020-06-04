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04.06.2020 - 00:01 | | AA

Corona virüsün merkez üssü Brezilya'dan radikal karar

Gelen son dakika haberlerine göre; dünyada en çok yeni tip corona virüs (covid-19) vakasının görüldüğü ikinci ülke Brezilya'da, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği covid-19 aşısı testleri uygulanacak.

Corona virüsün merkez üssü Brezilya'dan radikal karar

 

Brezilya'da yayın yapan G1'deki haberde, 2 bin Brezilyalının Oxford Üniversitesince geliştirilen aşının test aşamasına katılacağını ve Brezilya'nın, "İngiltere dışında aşının denendiği ilk ülke" olacağı belirtildi.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), Sağlık Bakanlığının da desteğiyle Federal Sao Paulo Üniversitesinin koordinesinde 2 bin gönüllü Brezilyalı, aşının test aşamasında yer alacak.

Corona virüsün merkez üssü Brezilyadan radikal karar

Projedeki bilim adamı Daniela Ferreira, aşının test aşamasından sağlıklı sonuçlar alınması için virüsün görüldüğü yerdeki vaka sayılarının düşmemesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de önce maymunlar üzerinde denenip olumlu sonuçlar alındıktan sonra nisan sonunda insanlar üzerinde denenmeye başlanan aşının yüzde 50 olumlu sonuç verdiği ancak bunun henüz aşının işe yaradığını garanti etmeyeceği açıklandı.

Virüs, bugüne kadar 555 bin 383 kişide görüldü

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Brezilya'da 31 bin 199 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 555 bin 383 kişide görüldü.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, virüsü küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlem almaması nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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