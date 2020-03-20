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20.03.2020 - 09:04 | | İHA

Corona virüsüne karşı şifre: Kırmızı bez!

Fransa’da yaşlı ve yalnız insanlara yardım etmek için başlatılan "Kırmızı Bez Dayanışması" giderek büyüyor.

Corona virüsüne karşı şifre: Kırmızı bez!

Fransa'da corona virüsü salgını nedeni ile kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin yardım çağrısı olarak pencereye kırmızı bez asmaya başladı. Evin penceresinde asılı kırmızı bez olması durumunda, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu yardım istediği anlamına geliyor.

Fransa'da korona virüsü salgınına karşı olağanüstü hal kapsamında üç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fransa’da insanlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
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