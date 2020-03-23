Corona virüsüne yakalanan oyuncu her şeyi anlattı!

Corona virüsüne yakalanan Idris Elba ve eşi, karantina altında oldukları New Mexico’dan ABD’li televizyoncu Oprah Winfrey’ye internet üzerinden görüntülü olarak röportaj verdi. Yaşadıklarını anlatan Elba ve eşi, corona virüsü belirtilerini yaşamadıklarını, devam eden süreçte durumunun kötüleşmesi halinde herkesi bilgilendireceklerini belirtti. Elba, insanların corona virüsünü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca bulaştırdıklarını ifade etti.

Idris Elba eşinin karantina sürecinde gitar çalmayı öğrendiğini ve romantik anlar yaşadıklarını söyledi. İnsanların birbirileriyle sosyal mesafe koymalarını tavsiye ederken birlik ve beraberlik mesajı verdi.