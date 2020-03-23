MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Corona virüsüne yakalanan oyuncu her şeyi anlattı!
ABONE OL
23.03.2020 - 13:18 | | DHA

Corona virüsüne yakalanan oyuncu her şeyi anlattı!

Ünlü oyuncu Idris Elba ve eşi coeona virüsüne (Covid-19) yakalandıklarını açıklamıştı. Elba yaşadığı süreci ünlü televizyon yapımcısı ve sunucu Oprah Winfrey’ye anlattı. Idris Elba, hastalığın hiçbir belirtisini yaşamadıklarını vurguladı.

Corona virüsüne yakalanan oyuncu her şeyi anlattı!

Corona virüsüne yakalanan Idris Elba ve eşi, karantina altında oldukları New Mexico’dan ABD’li televizyoncu Oprah Winfrey’ye internet üzerinden görüntülü olarak röportaj verdi. Yaşadıklarını anlatan Elba ve eşi, corona virüsü belirtilerini yaşamadıklarını, devam eden süreçte durumunun kötüleşmesi halinde herkesi bilgilendireceklerini belirtti. Elba, insanların corona virüsünü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca bulaştırdıklarını ifade etti.

Idris Elba eşinin karantina sürecinde gitar çalmayı öğrendiğini ve romantik anlar yaşadıklarını söyledi. İnsanların birbirileriyle sosyal mesafe koymalarını tavsiye ederken birlik ve beraberlik mesajı verdi.

TSK'ya teslim edilmeye başlandı! İlk seri üretim...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara unsurlarının ateş gücünü artıracak "yeni nesil tank avcılarının" ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! 39 kişi tutuklandı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! 39 kişi tutuklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber