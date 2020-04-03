Corona virüsüne yakalanan Prens Charles hastane açılışı yapacak

Galler Prensi Charles, İngiltere'de corona virüsü salgını için NHS (Ulusal Sağlık Servisi) İngiltere tarafından kurulan 4 bin yataklı geçici NHS Nightingale Hastanesi’nin açılışını bugün yapacak. Prens Charles, sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCel’deki tesisin açılışını, Birkhall'daki evinden video bağlantısıyla başlatacak.. İngiliz Kraliyet Ailesinin veliahtı, Galler Prensi Charles da koronavirüse yakalanmıştı. 71 yaşındaki Prens, İskoçya'daki evinden, yayımladığı videoda hastalık sürecini anlatarak, " Sinir bozucu sıkcı bir deneyim" ifadelerine yer vermişti.