MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Coronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti
ABONE OL
10.05.2020 - 02:30 | | AA

Coronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti.

Coronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye, vaka sayısı 4 milyon 97 bin 429'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 80 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 31 bin 587 ile İngiltere, 30 bin 395 can kaybıyla İtalya, 26 bin 478 ile İspanya, 26 bin 310 ile Fransa, 10 bin 627 ile Brezilya, 8 bin 581 ile Belçika, 7 bin 549 ile Almanya, 6 bin 589 ile İran, 5 bin 422 ile Hollanda, 4 bin 693 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (3 bin 739), İsveç (3 bin 220), Meksika (3 bin 160), Hindistan (2 bin 101), İsviçre (1830), Rusya (1827), Peru (1814), Ekvador (1717), İrlanda (1446) ve Portekiz (1126)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 431 bin 967 kişi iyileşirken, 2 milyon 385 bin 300 kişinin ise tedavisi sürüyor.

 

Önce bacanağını sonra baldızını öldürdüErzurum’da uzman çavuşluktan ihraç edilen bir şahıs önce bacanağını sonra kaçmaya çalışan baldızını öldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Anneler Günü mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri! 10 Mayıs 2020 en güzel anneler günü mesajları

2020 Anneler Günü mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri! 10 Mayıs 2020 en güzel anneler günü mesajları

Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

Sıradaki Haber