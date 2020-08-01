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01.08.2020 - 13:07 |

Covid-19 kurallarını uygularken saldırıya uğrayan şoförlere dövüş eğitimi

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda toplu taşıma şoförünün Covid-19 kurallarını uygulamaya çalışırken şiddete uğraması üzerine şoförlere dövüş sanatları dersleri verilmeye başlandı.

Covid-19 kurallarını uygularken saldırıya uğrayan şoförlere dövüş eğitimi

İtalyan basını, son haftalarda yolculara maske takma kuralını hatırlatmaları gibi nedenlerle saldırıya uğrayan otobüs şoförü sayısında artış yaşandığını bildiriyor. Roma'da şehir içi toplu taşımadan sorumlu Atac şirketinin çalışanlarına son bir ayda 40'tan fazla saldırı oldu.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, şoförlerin Covid-19 salgınına karşı getirilen güvenli mesafe ve maske zorunluluğu gibi kuralları uygulamaya çalışırken tehlikeli durumlarla karşılaşabildiği gerekçesiyle bir sendika savunma sporları kursları organize etti.

Son yaşanan benzer hadiselerden birinde geçen Pazar günü maskesiz bir yolcuyu otobüse almak istemeyen şoför fiziksel şiddete uğramıştı. Pazartesi günü yaşanan başka bir olayda da, diğer yolculara çok yakın oturduğu için uyarılan bir adam yolcuları bıçakla tehdit etmişti.

Savunma sporları kurslarını organize eden şoförler sendikası Faisa Sicel'den Claudio De Francesco İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, şoförlerin bu gibi tehlikeli durumlara tek başlarına müdahale etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. De Francesco, "Kimse bizi savunmazsa biz kendimizi savunuruz" dedi.

Covid-19 kurallarını uygularken saldırıya uğrayan şoförlere dövüş eğitimi


Sendikanın açıklamasına göre kursa ilk günlerden onlarca şoför başvurdu.

Geçen hafta içinde başlayan savunma sporları kurslarında şoförlere temel vücut geliştirme egzersizlerinden Tayland boksu, Çin kickboksu ve İsrail ordusu için geliştirilen Krav Maga'ya kadar çeşitli dersler verilecek.

Şoförlere ayrıca uzaktan müdahale amacıyla göz yaşartıcı sprey de dağıtılacak.

Eğitmenlerden Muay Thai (Tayland Boksu) uzmanı Ennio Della Bianca, "Şoförlere özellikle tekme teknikleri öğreteceğim. Tehlikeli birini uzaklaştırmak için tekme temel önemde" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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