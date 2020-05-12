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12.05.2020 - 19:52 | | AA

Covid-19'la mücadelede Trump hükümeti sınıfta kaldı

ABD’de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 54’ü, Trump hükümetinin yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadelede yetersiz olduğu görüşünü paylaştı.

Covid-19'la mücadelede Trump hükümeti sınıfta kaldı

 

CNN’nin SSRS’ye yaptırdığı ankete göre, katılanların yüzde 54’ü Kovid-19’la mücadelede hükümete genel olarak "yetersiz" notu verdi. Katılımcıların yüzde 56’sı artan ölümler, yüzde 58’i de yıl sonuna doğru potansiyel ikinci dalga salgın için hükümetin yeterince önlem almadığını savundu.

Her 10 katılımcıdan 4’ü Kovid-19’a yakalanmış birini şahsen tanıdığını kaydederken, bu oran önceki ayın verilerine göre iki katına çıktı.

Siyasi tutum Kovid-19’a bakışı değiştiriyor

Ankette, Kovid-19 salgınına yönelik ülkedeki siyasi parti seçmenlerinin bakış açısı farklılığı da dikkat çekti.

Demokrat seçmenlerin yüzde 82’si hükümetin salgınla mücadelede yetersiz olduğunu düşünürken, Cumhuriyetçiler'in yüzde 80'i ise iyi iş yaptığını söyledi.

Cumhuriyetçiler'in yüzde 81’i hükümetin Kovid-19 bağlantılı ölümlerin 100 bine çıkmaması için yeterince çaba sarf ettiğini savunurken, bu oran Demokratlar'da yüzde 13’te kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs ile ilgili açıklamalarına ilişkin ise Cumhuriyetçiler'in yüzde 84’ü güvendiğini söylerken, Demokratlar'ın sadece yüzde 4’u başkana inandığını kaydetti.

Anketin 7-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinden rastgele seçilen 1112 yetişkin üzerinde yapıldığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan berber karantinadaBurdur’un Bucak ilçesinde, berberin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Kocaaliler beldesinde sıkı önlemler alındı. Beldede giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanırken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce, "Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdı, bekliyoruz" dedi.
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